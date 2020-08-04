По Ленобласти ездят мобильные амбулатории

В первый день медики провели профилактический осмотр жителей поселка Романовка.

В поселке Романовка сегодня, 4 августа, состоялся профилактический осмотр местных жителей. Туда приехала мобильная амбулатория, которая с этот вторник отправилась в путь по районам Ленинградской области, пишет «ЛенТВ24».

Желающих проверить состояние своего здоровья оказалось много. Они надели средства индивидуальной защиты и выстроились в очередь, соблюдая социальную дистанцию.

Ленинградцы, посещающие амбулатории, могут пообщаться с терапевтом, который измерит давление и снимет кардиограмму, а также сдать анализы крови. В лаборатории можно сдать тест на антитела к коронавирусу, на него потребуется всего десять минут. Отмечается, что принять пациентов может гастроэнтеролог, которого нет в местном медучреждении.

За месяц врачи совершат более тысячи выездов и посетят 800 населенных пунктов региона.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачебные амбулатории досрочно открыли в садоводствах Ленобласти.