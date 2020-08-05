На Возрождения после хлопков загорелась АЗС

Пожар удалось ликвидировать, не дожидаясь прибытия спасателей. Никто не пострадал.

На улице Возрождения после нескольких хлопков паров бензина на АЗС произошел пожар. Все случилось в девять часов вечера 4 августа. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах. Сотрудники заправки, не дожидаясь приезда спасателей, ликвидировали возгорание порошковым огнетушителем.

Отмечается, что пожарные все-таки прибыли на место происшествия и эвакуировали трех человек. Они выяснили, что инцидент случился из-за короткого замыкания без горения в колонке. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Краснопутиловской хлопок газа: без жилья остались две семьи. В результате инцидента пострадала женщина, она получила ожоги 70% тела.