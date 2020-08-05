Дачный дом в Ленобласти тушили восемь пожарных

В ночь на 5 августа в Волховском районе Ленобласти загорелся дом. На месте происшествия работали восемь человек.

О происшествии сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Экстренные службы получили информацию о пожаре в 3:25. Дачный дом загорелся в садоводстве «Уют-2» в массиве Пупышево.

Бороться с огнем направили восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Огонь распространился по площади 40 квадратных метров. Как сообщили в ведомстве, спасателям потребовалось около 15 минут на ликвидацию пожара. Огонь был устранен в 3:40.

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не поступали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Возрождения после хлопков загорелась АЗС. Пожар удалось ликвидировать, не дожидаясь прибытия спасателей.