Петербуржец получил нож в грудь на улице Турку

Полиция задержала подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в 19:50 в понедельник, 3 августа, у дома №1/2 по улице Турку. Там незнакомец напал на мужчину с ножом. Пострадавший получил колото-резаную рану грудной клетки, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчине на вид около 38 лет.

Подозреваемого задержали уже через 10 минут. Им оказался 54-летний житель Петербурга. Установлено, что он не был знаком с пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино задержали подозреваемого в нападении с ножом на 17-летнего курьера.