В Колпино задержали подозреваемого в нападении с ножом на 17-летнего курьера

В Колпино задержали подозреваемого в нападении с ножом на 17-летнего курьера
Злоумышленники угрожали курьеру предметами, похожими на нож и пистолет. Фото: Pixabay

В Северной столице задержали подозреваемого в нападении на молодого курьера с ножом и пистолетом.

Преступный инцидент произошел 27 июля у дома №34 по улице Тепловозной. В отдел полиции обратился 17-летний житель, работающий курьером. Он рассказал, что к нему подошли двое неизвестных, один из которых представился заказчиком телефона и защитного стекла. Затем мужчины забрали у курьера гаджет и достали предметы, похожие на пистолет и нож.

Как сообщил Следственный комитет, в ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали 36-летнего мужчину. Подозреваемого нашли в Колпино, похищенное было изъято.

Ущерб составил около 118 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Барецкого задержали в Ломоносове из-за тонированных стекол в машине.

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