На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19

В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции могут вновь ввести ограничения. Фото: pixabay.com

В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции могут вновь ввести ограничения. Фото: pixabay.com

На популярных турецких курортах после открытия границ для российских граждан значительно выросло число заражений коронавирусом.

Об этом во вторник, 4 августа, заявил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем официальном аккаунте в Twitter. По словам министра, власти наблюдают тревожное увеличение зараженных коронавирусной инфекцией впервые за долгое время. Сейчас, подчеркнул Коджа, необходимо приложить все усилия для борьбы с распространением заболевания.

Во вторник, 4 августа, на территории Турции выявили 1083 новых случая COVID-19. Кроме того, за сутки зафиксировали 18 летальных исходов и 994 выздоровевших пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на турецких курортах туристов ждут нововведения, вызванные необходимостью соблюдения мер безопасности по коронавирусу.