Под Выборгом мужчина одним ударом убил неприятеля

В Выборгском районе Ленобласти выясняют обстоятельства и причины смерти 44-летнего местного жителя, тело которого нашли с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Главным подозреваемым по делу проходит ранее судимый мужчина.

По данным правоохранителей, все произошло 3 июля в квартире на улице Лесной в поселке Коробицыно. Там и нашли тело погибшего.

«Следствием установлено, что в ходе ссоры подозреваемый нанёс удар потерпевшему, от которого тот скончался», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что труп с гематомами нашли в квартире на набережной Фонтанки.