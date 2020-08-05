Жадный гендиректор в Петербурге стал фигурантом дела, задолжав сотрудникам 15 млн

В Петербурге генеральный директор одной из фирм стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура считает, что он два месяца не платил сотрудникам зарплату, желая заработать больше самостоятельно.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что правоохранители провели проверку в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

Так, правоохранители установили, что генеральный директор хотел получать высокую зарплату. При этом у него была возможность погасить долги перед сотрудниками. Зарплату он не платил больше двух месяцев 51 работнику.

Задолженность оценили в 15 миллионов рублей. Прокурор Выборгского района передал материалы следователям. В результате по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сотрудникам АО «Равенство-Сервис» выплатили долги по зарплате. Компания задолжала им более 2,2 млн рублей.