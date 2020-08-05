Заполняемость отелей в Петербурге к осени достигнет 50%

Эксперты предполагают, что петербургские гостиницы заполнятся лишь наполовину к началу осени. Ситуацию в отельном бизнесе Северной столицы должен спасти внутренний туризм.
Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Colliers International, в настоящее время петербургские отели и гостиницы заполнены на 28-30%.
Российские туристы, приезжающие в Петербург из других регионов страны, помогут заполнить городские отели на 50% от привычного уровня. Согласно прогнозам экспертов, это произойдет уже в сентябре.
В середине весны, когда был пик пандемии коронавируса и ограничений, связанных с ней, наполняемость городских гостиниц находилась на уровне 5-8%.
Отмечается, что за время пандемии средняя стоимость номера в отелях упала на 25% — до 4 749 за сутки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия потеряла 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов.