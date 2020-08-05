В Петербурге работодатель задолжал 15 млн рублей своим сотрудникам

В Петербурге работодатель задолжал 15 млн рублей своим сотрудникам
Работодатель умышленно не платил деньги сотрудникам. Фото: pixabay.com

В отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании, который не выплатил зарплаты в размере более 15 миллионов рублей своим сотрудникам. Об этом сообщили на сайте Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что непонятно, почему деньги не были выплачены вовремя, так как реальной причины для этого нет. Он умышленно задерживал зарплаты в период с января по июль 2020 года – без денег сидели 51 человек. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Равенство-Сервис» выплатило долги по зарплате на 2,2 млн рублей. Исполнение трудового законодательство в организации проверила прокуратура Кировского района. Выяснилось, что 41 сотрудник вовремя не получил деньги за выполненную работу.

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