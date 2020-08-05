В загрязнении реки Охта обвиняют коммунальщиков Всеволожского района

Реке нанесли ущерб на сумму 3,6 миллиона рублей.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора заявило, что в загрязнении реки Охта виновата АО «Водно-коммунальное хозяйство». Ведомство требует возместить ущерб в размере 3,6 миллионов рублей. Если не удастся получить средства добровольно, будет разбирательство в суде, уточняется в письме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что в ходе расследования удалось выяснить, что очистные сооружения коммунальных служб Всеволожского района не справляются со своей задачей, поэтому сточные воды попадают в реку и загрязняют ее. В пробах воды нашли сразу несколько веществ: БПК, ХПК, азот аммонийный, фосфор, железо, марганец, цинк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обновят облик набережных Охты и Оккервиля. Концепция развития набережных основывается на максимальном сохранении природности места, комфортном пребывании на территории и транспортной доступности.