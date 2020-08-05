В Петербурге четверть участников ЕГЭ получили больше 80 баллов

Сейчас принимаются апелляции, так что ситуация может измениться в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге около четверти участников Единого Государственного экзамена получили больше 80 баллов. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции. Таким образом, обладателями высоких баллов стали более 21,2 тысяч человек из 87,7 тысяч человек. Стобалльников в 2020 году также довольно много – 627.

Напоминаем, что у школьников есть возможность оспорить решение проверяющей комиссии. Всего подано почти две тысячи апелляций на результаты ЕГЭ, удовлетворено около 500.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выпускник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ. Выпускник признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером в 3 тыс. рублей.