Ефремов уверяет, что ничего не помнит о смертельной аварии

Актер не признает вину, ссылаясь на беспамятство.

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает свою вину, так как ничего не помнит. Об этом сообщает РИА Новости. Прокурор, в свою очередь, отметил, что артист как минимум сильно превысил скорость – его, сидящего в этот момент за рулем, запечатлели камеры видеонаблюдения. В суде добавили, что Ефремов ехал со скоростью 85 километров в час, хотя разрешенная скорость движения составляет 60 километров в час. Таким образом он «проявил преступную небрежность».

Напоминаем, что все случилось в центре Москвы 8 июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова заявил о неопровержимых доказательствах невиновности актера.