В Сочи на мальчика напали два медведя

Ребенок попал к животным, так как была не заперта металлическая калитка внешнего ограждения.

В Сочи погиб 11-летний ребенок – на него напали медведи. Об этом сообщает «Кубань 24». Все случилось в территории поселка Дагомыс в Краснодарском крае. Металлическая калитка внешнего ограждения с медведями по какой-то причине была не заперта, когда мальчик решил подойти поближе к животным. В результате они набросили на ребенка и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. На место вызвали скорую помощь, но врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Им предстоит выяснить, не было ли нарушений при содержании медведей и насколько их нахождение там правомерно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской границе.