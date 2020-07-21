Медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской границе

Медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской границе
Медведю все равно на решения политиков. Фото: @KainuunRaja

Пограничники пошутили, что заметили нелегала.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Новостью делится «ЛенТВ24». Финские пограничники увидели медведя, который отправился на прогулку между границами двух стран. Ему все равно на все ограничения и запреты, введенные в связи с пандемией коронавируса. Пограничники отметили, что «косолапый нелегал» ведет себя уверенно. Они также выложили фотографию в Twitter-аккаунте пограничной службы финской области Кайнуу. Сотрудники шутят, что у животного нет разрешения на пересечение Финско-Российской границы.

«Движение в пограничной зоне требует разрешения. Королю леса на снимке сказали, что подать заявку на получение разрешения можно на сайте suomi.fi,»

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Финляндии не может жениться на своей невесте из Петербурга из-за коронавируса.

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