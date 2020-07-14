Житель Финляндии не может жениться на своей невесте из Петербурга из-за коронавируса

Закрытые границы нарушили планы возлюбленных.

Ограничительные меры, принимаемыми различными странами из-за пандемии, порой очень сильно влияют на человеческие судьбы. Особенно, если речь идет о парах, являющихся гражданами разных стран.

Марко Корпикоски не может увидеться со своей будущей женой уже с марта. Единственной возможностью для продолжения общения для них стало использование социальных сетей.

Торжественное событие было назначено на 17 июля, но границы и пой сей день остаются закрытыми. Чтобы решить проблему, жених даже обратился к президенту через его Канцелярию, но ответа не получил. Невозможно пересечь границу и «по необходимым личным обстоятельствам». Регистрация брака в них не входит. Об этом сообщает служба новостей Yle.

К сожалению, получается, что свадьбу все-таки придется перенести. Отметим, что обручилась пара еще в декабре 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты