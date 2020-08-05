Рапопорт не знает, справится ли Аршавин с новой должностью в «Зените»

Бывший главный тренер клуба оценил назначение экс-игрока на пост директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, что думает о новой должности Андрея Аршавина. Об этом пишет Nevasport. Он отметил, что экс-футболист – отличный профессионал своего дело, вот только не совсем понятно, насколько он готов к новым обязанностям. Рапопорт добавил, что мало быть хорошим игроком, чтобы разбираться во всех вопросах, связанных со спортом. Он подчеркнул, что работа предстоит сложная и нельзя спрогнозировать, что из этого получится. Экс-тренер «Зенита» пожелала Аршавину удачи.

Рапопор также рассказал, что сейчас «сине-бело-голубым» приходится непросто, ведь он ставит перед собой амбициозные задачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит».