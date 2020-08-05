Ученые выяснили, что расизм передается по наследству

Генетика и расизм могут быть взаимосвязаны. Это предположение сделали после масштабного опроса.

Ученые из Университета Осло выяснили, почему некоторые люди придерживаются тех или иных политических взглядов. Оказывается, некоторые из них могут быть обусловлены генетикой. Чтобы прийти к таким выводам, эксперты провели опрос у двух тысяч взрослых близнецов. Им предложили ответить на вопросы, связанные, например, с цыганами или ужесточением миграционной политикой. Ответы показали, что многие люди уже рождаются с теми или иными взглядами, то есть их формирование зависит от генетики.

Это исследование лишь подтвердило предыдущие, изучающие расизм. Ученые заявили, что продолжат наблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Audi прекратила сотрудничество с Ксенией Собчак после обвинений её в расизме. Сама Собчак подчеркивает, что её высказывания направлены против участников акций, оправдывающих сложившимся положением мародерство и вандализм.