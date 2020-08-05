Названа новая дата премьеры фильма «Мулан»

Компания решила больше не откладывать показ новинки, поэтому посмотреть ее можно будет уже в сентябре.

Премьера фильма «Мулан», основанного на одноименном мультфильме, состоится 4 сентября на платформе Disney +, сообщает Empire. Посмотреть ленту на сервисе смогут жители США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и некоторых стран Западной Европы. Цены будут немного отличаться, американцы посмотрят его за 30 долларов.

Другие зрители отправятся смотреть «Мулан» в кино – тоже 4 сентября. Напоминаем, что премьера должна была быть еще в марте 2020 года, но ее отменили из-за закрытия кинотеатров.

Напоминаем, что в ленте снялись Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, Гун Ли и Джет Ли. Действие картины развернется в древнем Китае – фильм повествует о смелой девушке, которая, переодевшись в мужчину, идет воевать вместо отца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Disney перенес релиз своих фильмов из пандемии.