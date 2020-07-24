Disney перенес релиз своих фильмов из пандемии

Кинотеатры во многих странах по-прежнему остаются закрытыми. Кинокомпании пытаются выйти из положения, чтобы не понести убытки от запуска в прокат фильмов, на которые никто не сможет прийти. Из-за этого премьеры долгожданных кинокартин вынуждены откладывать.

The Walt Disney Company заявили о переносе даты релиза картины «Мулан» с августа на на неизвестную дату. В настоящее время работники киноиндустрии решают, какая новая дата станет оптимальной для удачного выхода в свет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Помимо этого оказался перенесен «Аватар 2». Долгожданную премьеру продолжения одного из самых кассовых фильмов в истории зрители ожидали увидеть уже в декабре 2021 года. Релиз был сдвинут на год.

Очередная часть «Звездные войны» тоже будет представлена позднее. Ожидание будет долгим — в прокат фильм поступит в декабре 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год.