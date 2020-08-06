Путин уволил трех генералов Следственного комитета

Путин уволил трех генералов Следственного комитета
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке нескольких руководителей Следственного комитета.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в СК, а также близкого к ведомству собеседника, речь идет о трех генералах и одном полковнике. Известно, что они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

Утверждается, что СКР покинул генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, работавший в Орловской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев, возглавлявший пять лет управление СК в Иркутской области.

Должность также освободил руководитель управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко и руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российский президент Владимир Путин выразил поддержку Ливану, который был потрясен взрывом в Бейруте. Сейчас там работают российские спасатели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин генералы следственный комитет увольнение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели час тушили «заброшку» в Волхове
Много облаков и дожди: ушедший циклон еще определяет погоду в Петербурге
Дриусси заявил об уходе Мамманы из «Зенита» и пожелал ему удачи
Россиян предупредили о двукратном подорожании доставки товаров
Как выглядит порт Бейрута после взрыва: снимки Роскосмоса
«Синара» поставит трамваи на маршрут Купчино – Шушары – Славянка
Легковушки оставили часть деталей на проспекте Тореза после тройного ДТП
Стало известно о готовности Лукашенко выдать Украине задержанных россиян