Путин уволил трех генералов Следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке нескольких руководителей Следственного комитета.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в СК, а также близкого к ведомству собеседника, речь идет о трех генералах и одном полковнике. Известно, что они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

Утверждается, что СКР покинул генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, работавший в Орловской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев, возглавлявший пять лет управление СК в Иркутской области.

Должность также освободил руководитель управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко и руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российский президент Владимир Путин выразил поддержку Ливану, который был потрясен взрывом в Бейруте. Сейчас там работают российские спасатели.