Инвестпроекты Петербурга заинтересовали крупнейшие китайские корпорации

Нынешний год и следующий объявлены лидерами России и Китая Годом научно-технического сотрудничества и инноваций. Фото: pixabay

Нынешний год и следующий объявлены лидерами России и Китая Годом научно-технического сотрудничества и инноваций. Фото: pixabay

Совещание с представителями китайского бизнеса провели специальный представитель губернатора Петербурга Олег Марков и представители профильных комитетов.

В числе прочих в совещании в онлайн-формате с китайской стороны участвовали высокотехнологичная Международная пекинская инжиниринговая корпорация «Шоуган», пекинская корпорация «Шоуган констракшн групп», госпредприятие «Кэпитал групп», международная комплексная стройгруппа, пекинская акционерная компания «Цзиньюй Групп».

Как рассказали в пресс-службе Смольного, инвесторов интересовали возможности для строительства объектов туристической, транспортной, конгрессной инфраструктуры.

В ходе переговоров были представлены проработанные инвестиционные проекты. Стороны договорились о продолжении диалога по инвестиционному сотрудничеству в рамках созданной рабочей группы правительства Петербурга с Пекином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский лидер рассказал о совместном продвижении в реализации инициативы «Один пояс и один путь».