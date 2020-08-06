Абитуриент принес мобильник на ЕГЭ по математике и оказался в суде

В Петербурге абитуриента привлекли к административной ответственности за мобильный телефон на Едином государственном экзамене.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, мировой судья в Курортном районе принял решение о привлечении юноши к административной ответственности.

Было установлено, что он принес мобильный телефон на ЕГЭ по математике. Сам в суде он вину признал и заявил: не знал, что телефон было нужно сдать.

По решению суда ему придется выплатить штраф в три тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге четверть участников ЕГЭ получили более 80 баллов. Таким образом, обладателями высоких баллов стали более 21,2 тысяч человек из 87,7 тысяч человек. Более 600 человек получили 100 баллов.

В настоящее время комиссия рассматривает апелляции, так что число выпускников с высокими баллами может измениться.