На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы

На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы
Машина загорелась рядом со станцией метро «Новочеркасская». Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль. Очевидцы принялись тушить полыхающий транспорт.

Инцидент случился сегодня, 6 августа, на Заневском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что спасатели уже прибыли к месту ЧП. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.

По словам очевидцев, пожар произошел рядом со станцией Новочеркасская. Они также отметили, что тушить вспыхнувшую машину ринулись очевидцы.

«Человек 10 остановилось, своими огнетушителями пытались помочь водителю», — написал автор записи.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе пожарные час тушили горящий дом. С пламенем боролись восемь спасателей.

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На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы
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