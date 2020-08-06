На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль. Очевидцы принялись тушить полыхающий транспорт.
Инцидент случился сегодня, 6 августа, на Заневском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что спасатели уже прибыли к месту ЧП. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.
По словам очевидцев, пожар произошел рядом со станцией Новочеркасская. Они также отметили, что тушить вспыхнувшую машину ринулись очевидцы.
«Человек 10 остановилось, своими огнетушителями пытались помочь водителю», — написал автор записи.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе пожарные час тушили горящий дом. С пламенем боролись восемь спасателей.