В «Метрострое» опровергли информацию об остановке строительства шестой линии подземки Петербурга

В «Метрострое» объяснили, что строительство Красносельско-Калининской (также называемой шестой или коричневой) линии метрополитена Северной столицы продолжается в штатном режиме, за исключением шахты №845 бис.

Ранее в СМИ были опубликованы материалы о том, что управление Ростехнадзора по СЗФО приостановило работы на коричневой ветке на три месяца (90 суток) в связи с выявленными нарушениями требований безопасности. В пресс-службе «Метростроя» журналистам АБН рассказали, что ограничения касаются лишь одной из шахт, №845 бис, и конкретного вида работ, «щитовой проходки, которая ведется в сторону соединительной ветки».

Кроме того, три месяца — это срок, данный на устранение нарушений. В случае, если замечания ликвидируют быстрее, объект вернется к работе раньше. Напомним, что открытие шести новых станций шестой линии («Юго-Западной», «Путиловской», «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной») планировалось на 2019-2022 годы. Однако сейчас сроки сдвинулись, как минимум, на 2023 («Юго-Западная» и «Путиловская») и 2027 («Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная») годы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в метрополитене Петербурга назначен исполняющий обязанности начальника, им стал Евгений Козин.