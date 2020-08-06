Суд отказал в иске к «Академия классического русского балета Владислава Курамшина»

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по городу к частному учреждению «Академия классического русского балета Владислава Курамшина» о ликвидации юрлица и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Об этом стало известно в четверг, 6 августа. Министерства юстиции объяснило иск обнаружением нарушения законодательства. Как указывал административный истец, в адрес организации направлялось предупреждение о необходимости устранения выявленного, однако предупреждение получено не было, вместе с тем нарушения до настоящего момента не устранены.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, ответчиком был представлен письменный отзыв на иск, согласно которому они просили отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на то, что указанное нарушение не является ни грубым, а также было устранено.

Районный суд Северной столицы в удовлетворении требований ГУ МЮ РФ по СПб отказал.

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