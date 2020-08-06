«Покурил, развел руками»: свидетель рассказал о поведении Ефремова после ДТП

Свидетель смертельной аварии с участием Михаила Ефремова рассказал в суде о поведении знаменитости после случившегося.

Об этом стало известно в четверг, 6 августа. По словам мужчины, актера вывели со стороны водительского сидения, после чего он пересек бульвар и сел на тротуар. Спустя несколько минут Ефремов подошел к свидетелям случившегося и попросил сигарету.

Как сообщил РЕН ТВ, свидетель уверен, что именно Ефремов находился в момент аварии за рулем транспортного средства.

«Покурил, посмотрел на свою машину, развел руками», — цитирует мужчину канал.

Напомним, все случилось в центре Москвы 8 июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов уверяет, что ничего не помнит о смертельной аварии. Он не признает вину, ссылаясь на беспамятство.