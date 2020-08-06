В Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 9,5 миллионов рублей

Здание на Будапештской, где размещается одно из отделений "Почты России". Фото: пресс-служба ГАТИ

Здание на Будапештской, где размещается одно из отделений "Почты России". Фото: пресс-служба ГАТИ

За прошедшую неделю несколько организаций Петербурга получили крупные штрафы за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов занимаемых зданий и прилегающих территорий в надлежащем состоянии, а также за загрязнение городских территорий.

В частности, на 580 тысяч рублей оштрафовали «Почту России» за ненадлежащее состояние здания на Будапештской, 11, литера В. По аналогичной причине получили такой же штраф офисы «Ростелекома» на Искровском проспекте, 14/12, литера А и улице Ворошилова, 5, корпус 1, литера А.

Также нарушителями стали ООО «Бизнес-центр «Глобус», ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по СПб и ЛО», Институт цитологии РАН, и многие другие. Общая сумма штрафов составила 9 миллионов 510 тысяч рублей, из них 2,3 миллиона — за плачевное состояние фасадов, следить за которыми входит в обязанности организаций, занимающих здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский онкодиспансер оштрафовали за несоблюдение мер против COVID-19.