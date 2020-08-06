Полиция Петербурга задержала выходца из Закавказья, который напал на своих этнических соседей

Фрагмент видеоролика, снятого преступником. При обыске у него по месту жительства в районе Ржевки обнаружен травматический пистолет и охотничье ружье, они находятся у владельца на законных основаниях. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фрагмент видеоролика, снятого преступником. При обыске у него по месту жительства в районе Ржевки обнаружен травматический пистолет и охотничье ружье, они находятся у владельца на законных основаниях. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении выходца из Закавказья, который напал на граждан соседнего государства и, более того, записал свою выходку на видео.

В двадцатых числах июля, в ночное время, на Якорной улице в Красногвардейском районе Северной столицы между представителями двух этнических групп разгорелся конфликт. О случившемся заявили правоохранительным органам, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Расследуя инцидент, стражи порядка нашли в интернете ролик, где неизвестный гонится за двумя мужчинами, сопровождая свои действия оскорбительными для убегающих и их нации в целом высказываниями.

Оперативники разыскали нарушителя: выяснилось, что он владеет заведением, расположенным на Якорной улице, где и произошел конфликт. При этом мужчина уже привлекался к ответственности за хулиганство и нанесение телесных повреждений также вблизи своего кафе. Теперь он снова стал фигурантом уголовного дела, на этот раз — за возбуждение ненависти или вражды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженец Закавказья устроил дрифт на Загородном проспекте.