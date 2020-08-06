В Ленобласти разыскивают мужчину с малолетним сыном

Жительница Тосненского района Ленинградской области заявила об исчезновении её 43-летнего супруга, Семенова Александра Валерьевич, и четырехлетнего сына, Семенова Андрея Александровича.

По решению суда, женщина передала мальчика бывшему супругу на время летнего отпуска. Однако отец исчез вместе с ребёнком, и на данный момент об их местонахождении ничего неизвестно. В квартире, где проживает мужчина, никого не было — туда нагрянули правоохранители после заявления, полученного от матери.

Следователи подозревают, что отца и ребенка могли убить. Сейчас сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области допрашивают людей, которые могут обладать информацией о местонахождении пропавших. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении отца и ребенка, просят сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 – дежурному по следственному управлению СК России по Ленинградской области.

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