Маршрут троллейбуса №13 изменится днем 8 августа

Маршрут троллейбуса №13 изменится днем 8 августа
Маршрут троллейбуса скорректируют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Дорожные работы изменят маршрут городского троллейбуса №13 в Выборгском районе Петербурга в эту субботу, 8 августа.

Об этом информирует петербургский комитет по транспорту. Работы по ремонту дорожного полотна будут проводить на участке улицы Есенина от проспекта Луначарского до Учебного переулка. Троллейбус №13 будет ходить по измененному маршруту с 10:00 до 19:00.

Так, троллейбусы этого маршрута будут возить пассажиров от конечной остановки «Светлановский проспект» только до остановки «Площадь Мужества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение общественного транспорта. Полумарафон «Северная столица» будет проходить с 8:00 до 13:00. На это время изменятся маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов в центре города.

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