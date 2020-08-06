Названы популярные для отдыха этим летом места в России

Роспотребнадзор отметил 11 водоёмов и пять пляжей Ленобласти. Фото: Рixabay
Россияне предпочитают черноморские курорты. Фото: Рixabay

Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» представили рейтинг самых популярных у соотечественников городов для отдыха в этом сезоне. Лидерами стали города на черноморском побережье.

Стало известно, что сейчас пользователи практически «не проявляют интерес» к зарубежному отдыху. Об этом сообщает РБК. Так, наибольшей популярностью у отдыхающих в России пользуются Сочи, Анапа, Геленджик, а также крымские Ялта и Алушта.

Среди популярных российских направлений, не связанных с морем и отдыхом на пляже, оказался Петербурга. Также россияне не прочь отдохнуть в Москве, Кисловодске (Ставропольский край) и Белокурихе (Алтайский край).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вернувшиеся с отдыха на курортах россияне могут спровоцировать вспышку COVID-19. Это может произойти в случае, если отдыхающие и жители курортов будут игнорировать должное выполнение мер безопасности во время пандемии.

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