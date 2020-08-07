Стало известно, кто снимет продолжение «Капитана Марвел»

Американская компания Marvel определилась с режиссером, который снимет сиквел фильма «Капитан Марвел». Им станет режиссер и сценарист Ниа ДаКоста, снявшая хоррор-фильм «Кэндимэн».

Как сообщает Deadline, прорывом в мире режиссуры для Нии ДаКосты стал триллер «Лесок», который показали на больших экранах в 2018 году. Глава Marvel Кевин Файги провел несколько встреч с потенциальными авторами сиквела о Капитане Марвеле. ДаКоста оказалась наиболее подходящей.

Вторая часть фильма «Капитан Марвел» станет пятой работой, которую срежиссирует 29-летняя постановщица из Нью-Йорка. ДаКоста также работала над короткометражкой о Кэндимене и сериалом «Главарь», который выходит с 2011 года.

Релиз фильма «Капитан Марвел 2» назначен на 8 июля 2022 года.

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