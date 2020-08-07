В Ленинградском зоопарке снова откроется экзотариум

В зверинце Северной столицы продолжают снимать ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

Радостная новость для посетителей Ленинградского зоопарка появилась в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте». В субботу, 8 августа, вновь заработает на вход 2 этаж павильона «Экзотариум». Представители зоопарка сообщили, что крокодил, черепахи, жабы, а также многие другие животные очень обрадуются тому, что к ним наконец-то заглянут в гости.

Помимо этого, посетителям зверинца напомнили, что попасть на второй этаж «Экзотариума» можно справа от входа в павильон. Он в свою очередь находится рядом с павильоном «Приматы».

Напомним, Ленинградский зоопарк вновь заработал в конце июня. Для безопасности посетителей на его территории соблюдаются все меры предосторожности. Попасть на территорию зверинца можно только в защитных масках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк рассказал, как будет работать с 29 июня.