Жителей Петербурга ждут солнечные выходные

Тепло и ясное небо вернулись в Северную столицу. До конца недели осадков можно не ждать.

В пятницу, 7 августа, в городе на Неве установится солнечная погода без дождей, в течение дня подует западный и северо-западный умеренный ветер. Воздух днем прогреется от +21 до +23 градусов тепла. Атмосферное давление практические не изменит своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 8 августа, также выглянет солнце, а дожди обойдут город стороной. Ветер ожидается слабым, северо-западным, западным. Можно сказать, что будет даже жарко, ведь днем температура достигнет +26. Атмосферное давление при этом возьмет курс на незначительное понижение.

В воскресенье, 9 августа, осадков не ожидается — местных жителей так и продолжит радовать солнечная погода. Ветер снова не потревожит — он будет западным, северо-западным и умеренным. Температура так же, как и в субботу максимально составит +26 градусов тепла. Атмосферное давление снова немного снизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе.