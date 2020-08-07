В Ленобласти на выходных будет облачно, но тепло

Если в пятницу и воскресенье в Ленобласти и пройдут небольшие дожди, то в субботу они возьмут перерыв.

Сегодня, 7 августа, в 47 регионе ожидается облачная погода, в некоторых местах прольются незначительные осадки, днем подует западный и северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется в пределах от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление днем колебаться не будет. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 8 августа, также ожидается переменная облачность. Однако, день пройдет без осадков. Скорость ветра северо-западного и западного направлений составит 2-7 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Днем снова будет очень тепло — значение термометра может достигать +27 градусов.

В воскресенье, 9 августа, установится облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но уже утром и днем (в основном, в восточной части региона) пройдут небольшие дожди. В течение дня подует западный и северо-западный ветер. Его скорость днем достигнет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, а днем от +23 до +28.

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