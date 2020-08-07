После нападения на магазин и водителя на Варшавской возбудили второе дело

После нападения на магазин и водителя на Варшавской возбудили второе дело
В Петербурге напали на магазин. Фото: Baltphoto

В Петербурге возбудили второе уголовное дело после того, как на Варшавской улице злоумышленники напали на магазин, а потом заставили водителя везти их под угрозой ножа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел несколько дней назад. Злоумышленники ворвались в магазин на Варшавской улице, там скрутили управляющую, похитили товары и скрылись.

С места они уехали на иномарке водителя-доставщика ресторана. Трое злоумышленников угрожали ему ножом, а затем отобрали у него тысячу рублей.

Вышли они уже на улице Солдата Корзуна.

Их задержали в тот же день. На следующий день возбудили уголовное дело о разбое, а накануне – по статье «Грабеж».

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