Напавший с камнем у Муринского кладбища на петербурженку уже оказался в СИЗО 

Напавший с камнем у Муринского кладбища на петербурженку уже оказался в СИЗО 
На петербурженку напали у кладбища. Фото: flickr.com

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после разбойного нападения на петербурженку. Оказалось, что подозреваемый и так уже сидит в СИЗО. Женщину ударили камнем по голове, а затем похитили украшения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у Муринского кладбища в июне этого года. Злоумышленник тогда ударил женщину камнем по голове, отобрал у нее золотой браслет и золотую цепочку, а потом скрылся. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

По статье «Разбой» возбудили дело. Пока злоумышленника искали, он и сам оказался в СИЗО. Его арестовали за аналогичные преступления. Мужчина приехал из Тюменской области.

Меру пресечения в виде ареста менять ему не стали.

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