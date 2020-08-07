На Римского-Корсакова начали демонтаж исторического булыжного мощения

Предметом спора между петербуржцами и администрацией МО «Адмиралтейский округ» стало историческое мощение дома Семенова.

Все дело в том, что на данном участке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» должен провести работы по устройству гидроизоляции. Они подразумевали разрушение исторического булыжного мощения. Против этого выступили местные жильцы. Данный вопрос решал КГИОП, который работы по демонтажу все же одобрил, однако позднее, после проведения совещания, вопрос с понижением люков водостока в ведомстве все же решили проработать. Помимо этого, в КГИОП подтвердили, что до 10 августа любые работы по демонтажу не являются законными.

Однако, вчера, 6 августа, очевидцы заметили у дома Семенова рабочих и главу администрации МО «Адмиралтейский округ» Крылова Николая Вячеславовича и его заместителя Никонова Геннадия Лазаревича. Вооружившись перчатками, они расставляли сетки и паллеты для камней. Правда, как только неравнодушные местные жители подошли поближе, представители администрации поспешили уйти. Об этом стало известно в группе «ВООПИиК» в социальной сети «Вконтакте».

Однако, сегодня утром, 7 августа, на Римского-Корсакова все же начался демонтаж мощения под руководством главы администрации и его заместителя. Есть ли на работы законное основание — неизвестно. Но сотрудники правоохранительных органов разбору камней мешать не спешат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты еще надеются спасти булыжное мощение на Римского-Корсакова.