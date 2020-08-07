На Римского-Корсакова начали демонтаж исторического булыжного мощения

На Римского-Корсакова начали демонтаж исторического булыжного мощения
Активисты не теряют надежду разобраться в вопросе. Фото: https://vk.com/voopiik_spb

Предметом спора между петербуржцами и администрацией МО «Адмиралтейский округ» стало историческое мощение дома Семенова.

Все дело в том, что на данном участке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» должен провести работы по устройству гидроизоляции. Они подразумевали разрушение исторического булыжного мощения. Против этого выступили местные жильцы. Данный вопрос решал КГИОП, который работы по демонтажу все же одобрил, однако позднее, после проведения совещания, вопрос с понижением люков водостока в ведомстве все же решили проработать. Помимо этого, в КГИОП подтвердили, что до 10 августа любые работы по демонтажу не являются законными.

Однако, вчера, 6 августа, очевидцы заметили у дома Семенова рабочих и главу администрации МО «Адмиралтейский округ» Крылова Николая Вячеславовича и его заместителя Никонова Геннадия Лазаревича. Вооружившись перчатками, они расставляли сетки и паллеты для камней. Правда, как только неравнодушные местные жители подошли поближе, представители администрации поспешили уйти. Об этом стало известно в группе «ВООПИиК» в социальной сети «Вконтакте».

Однако, сегодня утром, 7 августа, на Римского-Корсакова все же начался демонтаж мощения под руководством главы администрации и его заместителя. Есть ли на работы законное основание — неизвестно. Но сотрудники правоохранительных органов разбору камней мешать не спешат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты еще надеются спасти булыжное мощение на Римского-Корсакова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский округ булыжное мощение ВООПИиК кгиоп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Проект «Чистые игры» вошел в полуфинал «Добровольца России»
Компании-импортеры подарили Петербургу в период эпидемии СИЗ на сумму более ...
Стало известно, кто первым сможет получить вакцину от коронавируса
Финал Лиги чемпионов 2022 пройдет в Петербурге
На пересечение Северного и Светлановского проспектов произошел обрыв ...
«Ничем не болею»: форвард «Зенита» Шамкин опроверг слухи о COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 32,5 тыс
На Римского-Корсакова начали демонтаж исторического булыжного мощения