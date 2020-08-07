На пересечение Северного и Светлановского проспектов произошел обрыв троллейбусной линии

На пересечение Северного и Светлановского проспектов произошел обрыв троллейбусной линии
Пассажирам вставших троллейбусов пришлось искать другие варианты передвижения. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

В Калининском районе встал общественный электрический транспорт.

Очевидцы сообщили о лежащих на асфальте проводах сегодня утром, 7 августа, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Что послужило причиной обрыва — неизвестно. Есть вероятность, что их мог задеть участник дорожного движения, представляющий из себя крупную технику — кран или грузовик.

Лежащие провода действительно могли представлять серьезную опасность для автомобилистов и пешеходов, но в настоящий момент опасность миновала, так как на месте починкой занимаются сотрудники Горэлектротранса. Из-за обрыва проводов троллейбусы №13 и №40 будут совершать движение по сокращенному маршруту.

В связи с этим, пассажиров просят быть внимательными, выбирать альтернативные пути следования и другие виды транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршрут троллейбуса №13 изменится днем 8 августа.

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