Два ДТП собрали пробку на Сизова

Два ДТП собрали пробку на Сизова
ДТП на Сизова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Движение на одном из перекрестков в Приморской районе Петербурга осложнили сразу два ДТП.

Об аварии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что две аварии произошло на проспекте Испытателей и проспекта Сизова. Из-за аварий на участке – столпотворение автомобилей, собрался затор.

О пострадавших очевидцы не сообщают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Женщина погибла на Московском шоссе, попав под колеса иномарки. Отмечалось, что дорогу она переходила в неположенном месте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб приморский район пробка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финляндия останется закрытой для российских туристов до сентября
Будет служить: суд отказал петербуржцу по иску к призывной комиссии в Петербурге
«Яндекс.Драйв» рассказал, что значат красные метки в аккаунтах пользователей
Двое петербуржцев отделались «условкой» за стрельбу по нигерийцам ...
Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце
Во дворе на Ленсовата сгорел Porsche Cayenne, очевидцы говорят о поджоге
В Петербурге появится «Почтовый квартал», стали известны подробности
СК начал проверку после падения ребенка с прогулочного корабля в Петербурге