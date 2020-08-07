Два ДТП собрали пробку на Сизова

ДТП на Сизова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Сизова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Движение на одном из перекрестков в Приморской районе Петербурга осложнили сразу два ДТП.

Об аварии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что две аварии произошло на проспекте Испытателей и проспекта Сизова. Из-за аварий на участке – столпотворение автомобилей, собрался затор.

О пострадавших очевидцы не сообщают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Женщина погибла на Московском шоссе, попав под колеса иномарки. Отмечалось, что дорогу она переходила в неположенном месте.