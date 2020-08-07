Во дворе на Ленсовата сгорел Porsche Cayenne, очевидцы говорят о поджоге

Во дворе на Ленсовата сгорел Porsche Cayenne, очевидцы говорят о поджоге
Сгоревший автомобиль. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Московском районе Петербурга сгорел дорогой автомобиль Porsche Cayenne. Местные жители считают, что его могли поджечь.

Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что пожар произошел во дворе одного из домов на улице Ленсовета.

«Был Каен и нет Каена. Опять подожгли — 5:00 утра», — говорят местные жители.

На место пожара выезжали не только спасатели, но и правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей. Злоумышленник, судя по всему, планировал, что огонь уничтожит лишь Volkswagen Tiguan, стоящий на улице Ушинского, в Калининском районе, но задело и рядом стоящий Hyundai Solaris.

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