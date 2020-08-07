Ефремов «с трудом» узнал себя на кадрах после смертельной аварии

Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности во время изучения видеодоказательств по смертельному ДТП. В суде актер также упомянул персонажа из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона.

Накануне, 6 августа, в зале суда актер заявил, что с трудом узнает себя на кадрах, сделанных после аварии. Он даже упомянул персонажа из романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Как сообщили РИА Новости, в частности, на кадрах было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулем и считает себя виновным в произошедшем.

Напомним, все случилось в центре Москвы 8 июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свидетель смертельной аварии с участием Михаила Ефремова рассказал в суде о поведении знаменитости после случившегося.