В центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера сделают капремонт

В центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в Пушкине проведут капитальный ремонт. Работы осуществят за счет средств федерального бюджета.

Об этом стало известно в пятницу, 7 августа. Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, проект предусматривает ремонт травматолого-ортопедического отделения, площадь которого составляет 1 702 квадратных метра, оно расположено на втором этаже лечебного корпуса, рассчитанного на 200 коек.

В помещениях заменят дверные блоки, розетки и выключатели, а также напольные покрытия. Восстановят стены, подвесные потолки заменят на металлические со скрытой подвесной системой и светодиодными светильниками. Кроме того, будет заменено сантехническое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на капремонт домов Центрального района в 2020 году потратят 2,5 млрд.