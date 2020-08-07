ФАС выдала предостережение главе Ассоциации фармпроизводителей из-за заявления о росте цен

В частности, подобные заявления представителя АРФП могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики. Фото: Pixabay

В частности, подобные заявления представителя АРФП могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики. Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение руководителю Ассоциации российских фармацевтических производителей после его заявления о возможном росте цен на препараты, производимые в стране.

По мнению службы, подобные высказывания могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, к установлению или поддержанию цен на рынке.

Как сообщили в сообщении ведомства, ценовые прогнозы со стороны ассоциаций и объединений, в которые входят участники рынка, являются недопустимыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав назвал лекарства для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Отмечается, что прежде чем приступить к медикаментозному лечению, специалист должен получить разрешение у больного, так как эффективность лекарств не доказана.