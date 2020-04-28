Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса

Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса
Медики контролируют состояние всех людей, контактировавших с больными. Фото: pixabay.com

Список увеличился до 13 наименований.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщается на сайте министерства здравоохранения. Ведомство обновило список лекарств для лечения коронавирусных пациентов. Теперь врачи будут применять следующие препараты: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

Отмечается, что прежде чем приступить к медикаментозному лечению, врач должен получить разрешение у больного, так как эффективность лекарств не доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 45% заразившихся коронавирусом в России нет симптомов. Глава Роспотребнадзора отметила, что среди зараженных коронавирусом в России 15% составляют люди старше 65 лет, 5% — дети, 80% — люди работоспособного возраста.

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