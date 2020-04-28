У 45% заразившихся коронавирусом в России нет симптомов

Около 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Фото: rospotrebnadzor.ru

Около 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Фото: rospotrebnadzor.ru

Порядка 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 28 апреля.

В начале месяца в структуре инфицированных симптомы не имели около 20% зараженных. К концу апреля этот показатель увеличился до 45%.

«Это говорит о нашем высоком проактивном действии, о работе в очагах с тем, чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомы, а, может, и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что среди зараженных коронавирусом в России 15% составляют люди старше 65 лет, 5% — дети, 80% — люди работоспособного возраста.

В России зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса. Инфекцию выявили в 85 регионах страны. Количество летальных исходов достигло 867. Выздоровели 8 тыс. 456 пациентов.