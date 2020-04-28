Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки экономики и граждан

Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки экономики и граждан
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Правительство РФ разработает новый пакет мер по поддержке экономики и граждан. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и главами регионов по вопросам коронавируса во вторник, 28 апреля.

Путин призвал правительство, регионы и бизнес подготовить масштабный, общенациональный план действий по восстановлению доходов граждан и нормализации экономики.

По словам президента, стратегическая задача общенационального плана — обеспечить структурные изменения в российской экономике.

В России зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса нового типа. Инфекция обнаружена в 85 регионах страны. С начала пандемии скончались 867 человек, выздоровели 8 тыс. 456 пациентов. Число зараженных в мире превышает 3 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в регионах России к 28 апреля развернули 116 тыс. койко-мест для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

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