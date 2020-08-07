Петербуржцы смогут обжаловать штраф за отсутствие маски в метро

Петербуржцы смогут обжаловать штраф за отсутствие маски в метро
Жителей просят соблюдать меры безопасности. Фото: Pixabay

В метрополитене Петербурга на этой неделе вернулись к проверке соблюдения масочного режима на входе среди пассажиров. За два дня в комитет по транспорту города пришло десять актов на жителей, игнорирующих меры безопасности.

Об этом стало известно в пятницу, 7 августа. Как сообщила «Мойка78», за два дня— 4 и 5 августа — было получено лишь 10 актов, составленных после поимки пассажиров без масок. Теперь каждому из нарушителей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Как сообщили в комитете по транспорту, оспорить решение горожане смогут или непосредственно в комитете по законности, либо обратившись в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге скончались 18 человек с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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