За сутки в Петербурге скончались 18 человек с коронавирусом

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе погибших от коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 18 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 7 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом, у всех был подтвержден коронавирус.

Напомним, Северная столица поднялась на четвертое место по уровню заболеваемости Covid-19 в России. По данным на пятницу, в Северной столице за сутки нашли 157 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев рассказал, кого в первую очередь привьют от COVID-19. Речь идет о вакцинации препаратом, который разработал центр Гамалеи. Уже 12 августа он будет официально зарегистрирован после завершения всех стадий испытаний.